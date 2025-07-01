Мерц: Германия не станет стороной конфликта в Украине

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заверил, что Берлин, несмотря на поставки оружия Киеву, не станет стороной конфликта в Украине. Об этом сообщает ТАСС.
«Одно точно, и я говорю еще раз: Германия не будет стороной конфликта», — заявил он в интервью телеканалу ARD. «Мы вместе должны попытаться сделать все, чтобы прекратить эту войну», — подчеркнул Мерц.
Коснувшись возможности нанесения визита в Москву, канцлер утверждал, что «не будет совершать такой визит в обозримом будущем», если со стороны РФ последует эскалация конфликта. В то же время он не исключил обсуждения с президентом России Владимиром Путиным путей достижения перемирия в Украине, но при двух условиях. «Во-первых, должно быть ясно, что имеется такое направление. Во-вторых, это возможно только с Украиной, но не за спиной Украины», — утверждал канцлер. «Тогда можно об этом говорить, но мы пока и подавно не достигли этого пункта», — считает он. -0-