«Одно точно, и я говорю ещё раз: Германия не будет стороной конфликта. Мы вместе должны попытаться сделать всё, чтобы прекратить эту войну», — сказал канцлер.
Отвечая на вопрос о визите в Москву, Мерц пояснил, что при обострении ситуации в ближайшее время поездка маловероятна. Однако он не исключил возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным при условии прозрачности и обязательного вовлечения Украины в обсуждение.
Канцлер ФРГ подчеркнул, что говорить о таком диалоге можно будет лишь тогда, когда появится ясное понимание направления, но пока этого не случилось. Кроме того, он признал, что решение на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году не принимать Украину в альянс было ошибочным. По его мнению, в ретроспективе это решение выглядит неверным.
Ранее Мерц сообщил, что обсуждал с главарём киевского режима Владимиром Зеленским вопрос потенциального обучения украинских военнослужащих управлению крылатыми ракетами Taurus. Он также подчеркнул, что Берлин не будет публично комментировать военную помощь Киеву, чтобы не информировать Москву о деталях.