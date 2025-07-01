Мерц заявил, что Германия не будет стороной украинского конфликта

Канцлер ФРГ подчеркнул, что говорить о таком диалоге можно будет лишь тогда, когда появится ясное понимание направления, но пока этого не случилось. Кроме того, он признал, что решение на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году не принимать Украину в альянс было ошибочным. По его мнению, в ретроспективе это решение выглядит неверным.