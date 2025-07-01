МККК: отмена Киевом запрета на противопехотные мины навредит мирным жителям

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о выходе Украины из Оттавской конвенции, которую подписали 3 декабря 1997 года. Документ, вступивший в силу в марте 1999 года, запрещает применение, производство, передачу и накопление противопехотных мин, а также требует их уничтожения. Сейчас к нему присоединились 163 государства.