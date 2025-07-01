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МККК: отмена Киевом запрета на противопехотные мины навредит мирным жителям

В организации считают, что отмена запрета на противопехотные мины способна подорвать достигнутые за десятилетия усилия по защите гражданских лиц.

Источник: Аргументы и факты

Решение Киева выйти из Оттавской конвенции вызвало обеспокоенность Международного комитета Красного Креста.

В организации считают, что отмена запрета на противопехотные мины способна нанести вред мирному населению и подорвать достигнутые за десятилетия усилия по защите гражданских лиц, включая детей и семьи, от последствий применения этого оружия.

МККК подчеркнул важность сохранения курса на мир без противопехотных мин и призвал государства продолжать соблюдать установленные нормы, обеспечивающие защиту людей в условиях вооружённых конфликтов.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о выходе Украины из Оттавской конвенции, которую подписали 3 декабря 1997 года. Документ, вступивший в силу в марте 1999 года, запрещает применение, производство, передачу и накопление противопехотных мин, а также требует их уничтожения. Сейчас к нему присоединились 163 государства.

В свою очередь военный эксперт, подполковник ЛНР Андрей Марочко высказал мнение, что заявление Зеленского о выходе из Оттавской конвенции о запрете применения противопехотных мин было пиаром.