МККК: отмена Киевом запрета на противопехотные мины навредит мирным жителям

Решение Киева выйти из Оттавской конвенции вызвало обеспокоенность Международного комитета Красного Креста.
В организации считают, что отмена запрета на противопехотные мины способна нанести вред мирному населению и подорвать достигнутые за десятилетия усилия по защите гражданских лиц, включая детей и семьи, от последствий применения этого оружия.
МККК подчеркнул важность сохранения курса на мир без противопехотных мин и призвал государства продолжать соблюдать установленные нормы, обеспечивающие защиту людей в условиях вооружённых конфликтов.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о выходе Украины из Оттавской конвенции, которую подписали 3 декабря 1997 года. Документ, вступивший в силу в марте 1999 года, запрещает применение, производство, передачу и накопление противопехотных мин, а также требует их уничтожения. Сейчас к нему присоединились 163 государства.
В свою очередь военный эксперт, подполковник ЛНР Андрей Марочко высказал мнение, что заявление Зеленского о выходе из Оттавской конвенции о запрете применения противопехотных мин было пиаром.