Парламентарий подчеркнул важность продолжения диалога между сторонами, несмотря на существующие разногласия.
«Разговор президентов России и Франции — первый за последние три года — признак выхода европейской дипломатии из комы. Не Россия прерывала контакты, их оборвали евроястребы», — сказал Слуцкий.
Слуцкий убежден, что поддержание диалога, несмотря на различие позиций, крайне важно для построения прочного мира, стабильности и коллективной безопасности. Слуцкий отметил, что сегодняшние переговоры стали значительным продвижением в этом направлении.
Напомним, что ранее после почти трехлетнего перерыва Владимир Путин провел телефонные переговоры с Эммануэлем Макроном. Центральным вопросом обсуждения стала ситуация вокруг украинского кризиса.