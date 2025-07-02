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В Госдуме прокомментировали разговор Путина с Макроном

Слуцкий назвал беседу Путина и Макрона признаком выхода евродипломатии из комы.

Источник: Комсомольская правда

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий охарактеризовал телефонные переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном как свидетельство «оживления» европейской дипломатии.

Парламентарий подчеркнул важность продолжения диалога между сторонами, несмотря на существующие разногласия.

«Разговор президентов России и Франции — первый за последние три года — признак выхода европейской дипломатии из комы. Не Россия прерывала контакты, их оборвали евроястребы», — сказал Слуцкий.

Слуцкий убежден, что поддержание диалога, несмотря на различие позиций, крайне важно для построения прочного мира, стабильности и коллективной безопасности. Слуцкий отметил, что сегодняшние переговоры стали значительным продвижением в этом направлении.

Напомним, что ранее после почти трехлетнего перерыва Владимир Путин провел телефонные переговоры с Эммануэлем Макроном. Центральным вопросом обсуждения стала ситуация вокруг украинского кризиса.

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