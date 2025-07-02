Как отметил Слуцкий, диалог между Москвой и Парижем необходимо поддерживать вне зависимости от того, совпадают ли позиции сторон. «Разговор президентов России и Франции — первый за последние три года — признак выхода европейской дипломатии из комы. Не Россия прерывала контакты, их оборвали евроястребы», — подчеркнул парламентарий в беседе с РИА Новости.