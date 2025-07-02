Ричмонд
+26°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава ЛДПР увидел важную деталь в разговоре Путина и Макрона

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели первый за три года телефонный разговор, что свидетельствует о возобновлении европейской дипломатии. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Слуцкий прокомментировал разговор Путина с Макроном.

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели первый за три года телефонный разговор, что свидетельствует о возобновлении европейской дипломатии. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПауза длиной в три года: о чем поговорили Путин и Макрон впервые с 2022 года.

Как отметил Слуцкий, диалог между Москвой и Парижем необходимо поддерживать вне зависимости от того, совпадают ли позиции сторон. «Разговор президентов России и Франции — первый за последние три года — признак выхода европейской дипломатии из комы. Не Россия прерывала контакты, их оборвали евроястребы», — подчеркнул парламентарий в беседе с РИА Новости.

По данным пресс-службы Кремля, в ходе беседы Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины, развитие конфликта между Ираном и Израилем, а также удары США по иранским ядерным объектам. Лидеры договорились продолжить контакты с целью возможной координации позиций по вопросам Ближнего Востока.

В последний раз главы государств общались по телефону в 2022 году. После этого официальный диалог был фактически заморожен на фоне обострения международной обстановки. Слуцкий считает, что восстановление прямых контактов между Москвой и Парижем может стать важным шагом к снижению напряженности в Европе.

Макрон выразил готовность продолжить диалог с Путиным, говорится в заявлении, распространенном Елисейским дворцом, сообщает агентство Reuters. Макрон отметил, что ожидает скорого достижения соглашения о прекращении огня на территории Украины. Кроме того, он выразил уверенность в возможности поиска сторонами устойчивого и долгосрочного урегулирования конфликта, передает телеканал 360.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше