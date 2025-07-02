Напомним, 1 июля Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор впервые с 2022 года. Лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая обострение отношений между Ираном и Израилем, а также ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Путин и Макрон также коснулись темы урегулирования украинского кризиса. Беседа длилась более двух часов. Президент Франции после разговора подтвердил желание продолжать контакты с российским коллегой. Однако он также не забыл позвонить главарю киевского режима Владимиру Зеленскому и в деталях рассказать, о чём говорил с Путиным.