«Разговор президентов России и Франции — первый за последние три года — признак выхода европейской дипломатии из комы. Не Россия прерывала контакты, их оборвали евроястребы», — подчеркнул Слуцкий в беседе с РИА «Новости».
По словам депутата, продолжение диалога, несмотря на разногласия, необходимо для достижения устойчивого мира, стабильности и общей безопасности. Он отметил, что сделан важный шаг в этом направлении.
«Владимир Путин ещё раз изложил позицию России по украинскому конфликту, напрямую и последовательно донёс все аргументы до французского президента. Обсуждение касалось не только Украины, но и ситуации на Ближнем Востоке. Разговор, как сообщили в Кремле, был содержательным. И крайне важно, чтобы содержательная повестка, наконец, вытеснила конфронтационную», — отметил Слуцкий.
Напомним, 1 июля Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор впервые с 2022 года. Лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая обострение отношений между Ираном и Израилем, а также ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Путин и Макрон также коснулись темы урегулирования украинского кризиса. Беседа длилась более двух часов. Президент Франции после разговора подтвердил желание продолжать контакты с российским коллегой. Однако он также не забыл позвонить главарю киевского режима Владимиру Зеленскому и в деталях рассказать, о чём говорил с Путиным.