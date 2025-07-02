Новости СВО. Армия России продвинулась в Часовом Яре, у Курской области подбит канадский броневик, секретный визит главы МИД Германии на Украину, 2 июля

Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung выяснило, зачем граждане Колумбии становятся наёмниками ВСУ. Местные власти недовольны, что колумбийцы едут зарабатывать в вооружённых действиях. Но там они хотя бы могут заработать. Хосе Арона Медина отслужил четыре года в колумбийской армии, а потом ему друг рассказал о том, что на Украине можно получать 3 тысячи долларов в месяц. Деньги ему нужны были для выплаты кредитов и постройки дома. Вернуться домой он решил, когда убили его друга. Оказалось, что колумбийцы — пушечное мясо. Власти Колумбии арестовали Хосе Арона Медина. Мало того, его выдали России. Утверждается, что он вернулся на родину и был задержан. Швейцарские журналисты считают, что Москва и Каракас тесно работают по вопросу наёмников.