Канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD заявил, что, несмотря на военную поддержку Киева, Германия не станет участником конфликта на Украине.
«Хочу еще раз подчеркнуть: Германия не вступит в конфликт», — отметил Мерц. Он добавил, что всем вместе необходимо приложить усилия для прекращения военных действий.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сделал резкое заявление о воинственных планах президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца на переговорах с министром иностранных дел Киргизии Жээнбеком Кулубаевым. По словам Лаврова, Макрон и Мерц «окончательно утратили здравый смысл».