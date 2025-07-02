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Мерц: Германия не будет стороной украинского конфликта

Канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD заявил, что, несмотря на военную поддержку Киева, Германия не станет участником конфликта на Украине.

Канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD заявил, что, несмотря на военную поддержку Киева, Германия не станет участником конфликта на Украине.

«Хочу еще раз подчеркнуть: Германия не вступит в конфликт», — отметил Мерц. Он добавил, что всем вместе необходимо приложить усилия для прекращения военных действий.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сделал резкое заявление о воинственных планах президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца на переговорах с министром иностранных дел Киргизии Жээнбеком Кулубаевым. По словам Лаврова, Макрон и Мерц «окончательно утратили здравый смысл».

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