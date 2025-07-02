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Глава Минобороны Израиля Кац пообещал атаковать Йемен

Кац пообещал, что любой, кто поднимет руку на Израиль, лишится этой руки.

Источник: Аргументы и факты

Израильские власти сообщили о намерении нанести удары по территории Йемена в ответ на очередной ракетный обстрел, произведённый йеменскими хуситами из движения «Ансар Аллах».

Министр обороны Исраэль Кац сравнил планируемые действия с недавними атаками на Иран и дал понять, что любые враждебные действия в адрес Израиля будут жёстко пресекаться.

С 13 по 25 июня израильские силы регулярно наносили авиаудары по Ирану, включая объекты в Тегеране. Основной задачей операции называлось разрушение инфраструктуры, связанной с ракетной и ядерной программами. В ответ с иранской стороны последовали ракетные удары по израильской территории.

Ранее израильские военные сообщили о ликвидации иранской военной элиты.