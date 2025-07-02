Глава Минобороны Израиля Кац пообещал атаковать Йемен

С 13 по 25 июня израильские силы регулярно наносили авиаудары по Ирану, включая объекты в Тегеране. Основной задачей операции называлось разрушение инфраструктуры, связанной с ракетной и ядерной программами. В ответ с иранской стороны последовали ракетные удары по израильской территории.