В Суэцком заливе перевернулась нефтяная вышка

«Министерство нефти и минеральных ресурсов некоторое время назад получило сообщение, что вышка Adam Marine 12 перевернулась недалеко от берегов Гебель-эз-Зейт в Суэцком заливе. Министр нефти и министр труда уже направились к месту происшествия для оценки ситуации», — указывается в публикации, размещенной на странице ведомства в Facebook. Что послужило причиной обрушения буровой установки, неизвестно.