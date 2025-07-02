В Суэцком заливе перевернулась нефтяная вышка

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Буровая установка одной из египетских нефтяных компаний рухнула в воды Суэцкого залива, к месту происшествия уже направился министр нефти и минеральных ресурсов страны Карим Бадави. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Миннефти арабской республики.
«Министерство нефти и минеральных ресурсов некоторое время назад получило сообщение, что вышка Adam Marine 12 перевернулась недалеко от берегов Гебель-эз-Зейт в Суэцком заливе. Министр нефти и министр труда уже направились к месту происшествия для оценки ситуации», — указывается в публикации, размещенной на странице ведомства в Facebook. Что послужило причиной обрушения буровой установки, неизвестно.
Со своей стороны египетский портал Al-Youm as-Sabia проинформировал, что в результате инцидента погибли по меньшей мере 4 человека, еще 21 получил травмы. В настоящий момент спасатели ищут шестерых пропавших без вести. Власти Египта эти данные пока официально не комментировали. -0-