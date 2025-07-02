Politico: Пентагон заморозил поставки Киеву ракет ПВО и высокоточных боеприпасов

Источники Politico отмечают, что решение о приостановке поставок некоторой помощи, согласованной при прежней администрации экс-президента США Джо Байдена было принято в начале июня, но вступило в силу лишь сейчас. В Пентагоне пока не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать данную публикацию.