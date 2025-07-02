Ране главарь киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из договора об отказе от противопехотных мин. Оттавская конвенция — международное соглашение, вступившее в силу в 1999 году, устанавливает глобальный запрет на противопехотные мины. Данным договором запрещено использование, производство, хранение и передача подобных мин. Кроме того, он также требует от стран-участниц уничтожения их запасов.