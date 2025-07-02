«Тяжёлое бремя»: Лукашенко заявил, что боится подвести белорусов

«Для меня это самое тяжёлое бремя, которое я несу, — я страшно боюсь вас подвести. Вот сегодня человек тебя поддержал, доброе слово тебе сказал, а ты завтра сделал не так, как он ожидал. Хотя в политике, вы знаете, не всё озвучишь, не всегда посоветуешься, всякое бывает. Но это для меня самое тяжёлое бремя», — поделился Лукашенко.