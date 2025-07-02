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«Тяжёлое бремя»: Лукашенко заявил, что боится подвести белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что испытывает настоящий страх перед мыслью подвести людей. Он отметил, что для него нет ничего важнее страны и её граждан. Об этом белорусский лидер заявил в ходе собрания по случаю Дня Независимости.

Источник: Life.ru

«Для меня это самое тяжёлое бремя, которое я несу, — я страшно боюсь вас подвести. Вот сегодня человек тебя поддержал, доброе слово тебе сказал, а ты завтра сделал не так, как он ожидал. Хотя в политике, вы знаете, не всё озвучишь, не всегда посоветуешься, всякое бывает. Но это для меня самое тяжёлое бремя», — поделился Лукашенко.

Он добавил, что у него нет личных целей, кроме служения государству и народу. Президент также подчеркнул, что всегда думает о будущем, о том, чтобы последующие главы государства сохраняли память, трудились ради благополучия населения и «стремились накормить людей».

Ранее белорусский лидер сообщил, что Минск не играл в поддавки на переговорах со специальным посланником президента США Китом Келлогом. По его словам, на встрече обсуждалась ситуация в мире и на Украине. Её инициировали Соединённые Штаты через белорусских представителей.

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