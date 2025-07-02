Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по территории Израиля, атаковав аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя сформированных повстанцами вооруженных сил Яхьи Сариа.
ЦАХАЛ зафиксировал новый ракетный запуск со стороны Йемена Министр обороны Израиля пообещал нанести удары по Йемену.
«Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав аэропорт Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив — прим. Белта) с применением гиперзвуковой баллистической ракеты “Палестина-2”. Операция успешно достигла своей цели», — сказал представитель «Ансар Аллах» в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.
Он также заявил, что йеменские повстанцы атаковали с помощью беспилотников израильские города Ашкелон, Тель-Авив и Эйлат. -0-