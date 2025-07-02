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Мерц анонсировал «самый жёсткий за 3,5 года» пакет санкций против России

Финальная стадия переговоров с правительством Словакии по 18-му пакету антироссийских санкций в самом разгаре. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD.

Источник: Life.ru

«Мы пытаемся решить проблему. Я участвую в этих попытках. Сейчас на рабочем уровне идёт поиск компромисса, он будет найден, и тогда в силу вступит 18-й пакет санкций. Мы его подготовили, мы это осуществим», — подчеркнул канцлер.

Мерц также отметил, что этот пакет будет «самым жёстким за 3,5 года». Он напомнил о своём разговоре с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, отметив, что понимает опасения Словакии в связи с возможными новыми ограничениями против России.

«Вся промышленность в Словакии — там много германских компаний — нуждается в поставках энергоресурсов из России, поскольку она в настоящее время не имеет других путей», — пояснил канцлер ФРГ.

Напомним, Евросоюз планирует утвердить новый пакет санкций против России в период председательства Дании в Совете ЕС, который начался 1 июля. Словакия и Венгрия выражают несогласие. Роберт Фицо сообщил, что отказ от российского газа может привести к иску от «Газпрома» на сумму 20 миллиардов евро.

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