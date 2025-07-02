Стало известно, станет ли Трамп привлекать Байдена к уголовной ответственности

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что нынешние власти страны расследуют применение администрацией экс-президента Джо Байдена устройства для автоподписи документа. Такое заявление Трамп сделал во время беседы с журналистами на борту президентского самолета.
При этом Трамп намекнул, что судить 46-президента США бессмысленно, так как он был не понял, что происходит.
«Не знаю, сделал бы я с ним то, что он сделал со мной. Вероятно, он бы не понял, что происходит. Так что, может, было бы не так плохо», — заявил Трамп.
Также Трамп вновь заявил, что Байден является «худшим президентом» США. В то же время другого президента-демократа — Барака Обаму — он назвал «ужасным». Об его предшественнике республиканце Джордже Буше-младшем Трамп «невысокого мнения» по причине вторжения США на Ближний Восток. Лучшим президентом XXI века Трамп назвал себя.
Трамп ранее рассказал, за какое время в США построили «тюрьму-аллигатор».