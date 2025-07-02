Пентагон заморозил поставки Киеву ракет ПВО и высокоточных боеприпасов

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны США приостановило из-за нехватки на складах поставки Украине ракет для систем ПВО и высокоточных боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Politico.
По их данным, инициатором решения о приостановке поставок выступил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби. Оно было принято после проведения проверки укомплектованности американских складов боеприпасов, по результатам которой возникли «опасения относительно резкого сокращения общего числа артиллерийских снарядов, ракет ПВО и высокоточных боеприпасов».
Источники Politico отмечают, что решение о приостановке поставок некоторой помощи, согласованной при прежней администрации экс-президента США Джо Байдена было принято в начале июня, но вступило в силу лишь сейчас. -0-