Пентагон заморозил поставки Киеву ракет ПВО и высокоточных боеприпасов

По их данным, инициатором решения о приостановке поставок выступил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби. Оно было принято после проведения проверки укомплектованности американских складов боеприпасов, по результатам которой возникли «опасения относительно резкого сокращения общего числа артиллерийских снарядов, ракет ПВО и высокоточных боеприпасов».