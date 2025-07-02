Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон заморозил поставки Киеву ракет ПВО и высокоточных боеприпасов

По данным газеты Politico, инициатором решения о приостановке поставок выступил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби.

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны США приостановило из-за нехватки на складах поставки Украине ракет для систем ПВО и высокоточных боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Politico.

По их данным, инициатором решения о приостановке поставок выступил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби. Оно было принято после проведения проверки укомплектованности американских складов боеприпасов, по результатам которой возникли «опасения относительно резкого сокращения общего числа артиллерийских снарядов, ракет ПВО и высокоточных боеприпасов».

Источники Politico отмечают, что решение о приостановке поставок некоторой помощи, согласованной при прежней администрации экс-президента США Джо Байдена было принято в начале июня, но вступило в силу лишь сейчас. -0-

Узнать больше по теме
Биография Джо Байдена: детство, семья, карьера, фото
Джо Байден — действующий президент США, один из опытнейших политиков на мировой арене. Отказавшийся переизбираться на второй срок демократ прошел внушительный путь: разбираем основные моменты его местами трагической биографии.
Читать дальше