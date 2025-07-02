Хуситы сообщили об ударах по территории Израиля, включая аэропорт «Бен-Гурион»

По его словам, удар был выполнен с применением гиперзвукового баллистического боеприпаса под наименованием «Палестина 2». Кроме того, он сообщил о трёх отдельных атаках, направленных против объектов на юге Израиля — в Яффе, Ашкелоне и Эйлате.