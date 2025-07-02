Хуситы сообщили об ударах по территории Израиля, включая аэропорт «Бен-Гурион»

По его словам, удар был выполнен с применением гиперзвукового баллистического боеприпаса под наименованием «Палестина 2». Кроме того, он сообщил о трёх отдельных атаках, направленных против объектов на юге Израиля — в Яффе, Ашкелоне и Эйлате.
Хуситы заявили, что подобные действия представляют собой продолжение кампании, направленной, по их словам, на поддержку палестинского населения в секторе Газа. Представитель движения связал ракетные запуски с обвинениями в адрес Израиля в совершении «геноцида» против гражданского населения.
А ранее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац выступил с угрозой ответного удара в связи с очередным ракетным пуском по территории Израиля со стороны хуситов. До этого представитель ЦАХАЛ сообщил о перехвате 99% иранских беспилотников и около 86% ракет, выпущенных в сторону Израиля.