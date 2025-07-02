В Германии обезвредили бомбу, ставшую причиной эвакуации 20 тыс. жителей

Снаряд был обнаружен 30 июня во время строительных работ. В связи с операцией по обезвреживанию до 15:00 по местному времени (16:00 по минскому времени) была объявлена эвакуация в радиусе 1 км от места опасной находки. В зоне безопасности оказались главный железнодорожный вокзал, две больницы, школы. В одной из гимназий был организован эвакуационный центр.