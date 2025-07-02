В Германии обезвредили бомбу, ставшую причиной эвакуации 20 тыс. жителей

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты обезвредили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны, из-за которой были эвакуированы около 20 тыс. жителей немецкого города Оснабрюк (федеральная земля Нижняя Саксония). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение, размещенное на сайте местной администрации.
«Оба взрывателя обезврежены. Теперь все могут вернуться домой», — отметили власти.
Снаряд был обнаружен 30 июня во время строительных работ. В связи с операцией по обезвреживанию до 15:00 по местному времени (16:00 по минскому времени) была объявлена эвакуация в радиусе 1 км от места опасной находки. В зоне безопасности оказались главный железнодорожный вокзал, две больницы, школы. В одной из гимназий был организован эвакуационный центр.
В Германии эвакуируют 20 тыс. человек из-за обнаружения неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой.
Это уже вторая за последнее время масштабная эвакуация в Оснабрюке. Примерно две недели назад из-за неразорвавшейся бомбы свои дома пришлось покинуть примерно 11 тыс. жителей. -0.