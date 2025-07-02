В «Росатоме» сообщили о переговорах по продаже доли в АЭС в Турции

«Процесс переговоров продолжается, мы обсуждаем возможности с потенциальными партнерами, в том числе с турецкими компаниями», — подчеркнули представители «Росатома». Информацию передает РИА Новости. Кроме того, они отметили, что выбор партнеров требует обязательного согласования с турецкой стороной в соответствии с условиями соглашения. В пресс-службе уточнили, что возможность продажи доли в проекте заложена в межправительственном соглашении, подписанном между Россией и Турцией в 2010 году.