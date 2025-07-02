Мерц рассказал на какой стадии находится 18-й пакет санкций против РФ

«Я вчера поговорил с премьер-министром Словакии. У него объективная проблема. Вся промышленность в Словакии, в том числе многие немецкие предприятия нуждаются в поставках энергоносителей из России, так как у них нет других источников поставок», — заявил Мерц в интервью телеканалу ARD.