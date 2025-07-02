Мерц рассказал на какой стадии находится 18-й пакет санкций против РФ

18-й по счету пакет санкций Европейского союза против России находится на заключительной стадии обсуждения с властями Словакии. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
«Я вчера поговорил с премьер-министром Словакии. У него объективная проблема. Вся промышленность в Словакии, в том числе многие немецкие предприятия нуждаются в поставках энергоносителей из России, так как у них нет других источников поставок», — заявил Мерц в интервью телеканалу ARD.
Глава немецкого правительства отметил, что сейчас страны ЕС пытаются решить этот вопрос. Мерц уточнил, что 18-й пакет санкций вступит в силу тогда, когда по данному вопросу удастся достичь компромисса.
Напомним, в июне премьер-министр Словакии Роберт Фицо наложил вето на принятие 18-го пакета санкций против России, так как не согласился с позицией Брюсселя по отказу от российского газа с января 2028 года. Таким образом странам ЕС не удалось принять очередной пакет антироссийских санкций.
Ранее Мерц заявил, что Германия не будет стороной украинского конфликта.