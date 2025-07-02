Рогов прокомментировал гибель украинского комбрига Захаревича

«Ликвидация Захаревича — это не только урок оккупантам, которые пришли топтать сапогом южнорусские земли, но и очередное подтверждение точности и эффективности действий наших ребят на запорожском фронте», — поделился Рогов в беседе с РИА «Новости». По его словам, это уже девятый комбриг Вооружённых сил Украины, ликвидированный в ходе военных действий.