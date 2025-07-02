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Рогов прокомментировал гибель украинского комбрига Захаревича

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов прокомментировал ликвидацию украинского полковника Сергея Захаревича, командующего 110-й отдельной мехбригадой. По его словам, это является уроком оккупантам и подтверждением эффективности Вооружённых сил Российской Федерации.

Источник: Life.ru

«Ликвидация Захаревича — это не только урок оккупантам, которые пришли топтать сапогом южнорусские земли, но и очередное подтверждение точности и эффективности действий наших ребят на запорожском фронте», — поделился Рогов в беседе с РИА «Новости». По его словам, это уже девятый комбриг Вооружённых сил Украины, ликвидированный в ходе военных действий.

По словам представителя Общественной палаты, подразделения 110-й бригады неоднократно оказывались под огнём российских войск как в районе Запорожья, так и на других участках, включая ДНР и Сумскую область.

Напомним, информацию о гибели Захаревича подтвердил командир 128-го отдельного горно-пехотного батальона Сергей Собко. Также об этом высказался главарь киевского режима Владимир Зеленский. По его словам, потери зафиксированы не только среди офицеров, но и среди рядовых военнослужащих.