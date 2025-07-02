Клишас рассказал, что ждет диаспоры, отказывающиеся жить по законам России

«Никакие диаспоры не могут диктовать Российскому государству и нашим гражданам свои правила», — написал он.
По его словам, все будут жить по российским законам, а если кто-то с этим не согласен, то окажется в местах лишения свободы.
Следственное управление СК по Свердловской области 27 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, «входившие в состав этнической преступной группы», причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в названном городе в 2001, 2010, 2011 годах. Двадцать девятого июня суд, в частности, арестовал до 19 июля троих обвиняемых — Сафаровых Аяза, Акифа и Мазахира.