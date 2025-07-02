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Клишас рассказал, что ждет диаспоры, отказывающиеся жить по законам России

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Никакие диаспоры не смогут навязать свои правила России и ее народу, заявил в своем Telegram-канале глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

Источник: © РИА Новости

«Никакие диаспоры не могут диктовать Российскому государству и нашим гражданам свои правила», — написал он.

По его словам, все будут жить по российским законам, а если кто-то с этим не согласен, то окажется в местах лишения свободы.

Следственное управление СК по Свердловской области 27 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, «входившие в состав этнической преступной группы», причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в названном городе в 2001, 2010, 2011 годах. Двадцать девятого июня суд, в частности, арестовал до 19 июля троих обвиняемых — Сафаровых Аяза, Акифа и Мазахира.