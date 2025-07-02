В Совфеде напомнили о необходимости соблюдения российских законов

По мнению председателя комитета Совфеда по госстроительству Андрея Клишаса, ни одна диаспора не вправе устанавливать свои правила — все обязаны соблюдать российские законы.
«Никакие диаспоры не могут диктовать Российскому государству и нашим гражданам свои правила. Все будут жить по российским законам, кто с этим не согласен — тот свою жизнь продолжит в учреждениях ФСИН», — написал председатель в Telegram-канале.
Ранее в Свердловской области правоохранительные органы ликвидировали преступную группировку на этнической почве. Как сообщает пресс-служба регионального СК РФ, участники группировки подозреваются в совершении убийств и покушений на убийство в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах. В ходе расследования задержаны шестеро россиян. По предварительной информации, один из подозреваемых скончался из-за острой сердечной недостаточности, а обстоятельства смерти второго устанавливаются.
Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что задержание граждан Азербайджана в Екатеринбурге обусловлено их предполагаемой причастностью к совершению особо тяжких преступлений в прошлые годы.