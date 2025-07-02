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США приостановили поставки ракет и боеприпасов на Украину

Соединённые Штаты Америки временно приостановили поставки на Украину зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов, сообщает газета Politico. Причиной такого решения стали опасения по поводу истощения собственных запасов вооружения. По информации источников, решение было принято в начале июня, но вступило в силу только сейчас.

Источник: Life.ru

«Пентагон прекратил поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов на Украину из-за опасений, что запасы оружия в США слишком сократились. Решение было принято руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби», — пишет издание.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский вновь обратился к западным странам с просьбой об увеличении поставок вооружений. В период обострения конфликта между Израилем и Ираном украинской стороне пришлось отложить свои запросы, так как американские ракеты Patriot были необходимы на Ближнем Востоке.