США приостановили поставки ракет и боеприпасов на Украину

Соединённые Штаты Америки временно приостановили поставки на Украину зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов, сообщает газета Politico. Причиной такого решения стали опасения по поводу истощения собственных запасов вооружения. По информации источников, решение было принято в начале июня, но вступило в силу только сейчас.