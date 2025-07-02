«Пентагон прекратил поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов на Украину из-за опасений, что запасы оружия в США слишком сократились. Решение было принято руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби», — пишет издание.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский вновь обратился к западным странам с просьбой об увеличении поставок вооружений. В период обострения конфликта между Израилем и Ираном украинской стороне пришлось отложить свои запросы, так как американские ракеты Patriot были необходимы на Ближнем Востоке.