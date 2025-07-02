Израиль после атаки хуситов пообещал Йемену «судьбу как у Тегерана»

Израиль 13 июня начал операцию против Ирана, объяснив ее тем, что Тегеран приблизился к созданию ядерного оружия. Иран в ответ выпустил в сторону Израиля сотни баллистических ракет. Стороны несколько дней обменивались ударами. После того как в конфликт вступили США Тегеран нанес удар по американской базе в Катаре, заранее предупредив Вашингтон. 24 июня президент США Дональд Трамп объявил, что стороны договорились о прекращении огня. Израиль, соглашаясь на перемирие, заявил, что достиг всех своих целей. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, со своей стороны, объявил о победе над Израилем и США.