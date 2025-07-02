В России отреагировали на приостановку США поставок оружия Украине

США приостановили поставки ряда боеприпасов на Украину, что вызывает сомнения в способности Запада продолжать поддержку Киева, заявил Кирилл Дмитриев, руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству.
По его словам, такое решение США свидетельствует о сложностях с дальнейшей помощью Украине и указывает на изменения в приоритетах американской оборонной политики. Об этом он написал в Telegram-канале.
Как ранее писала газета Politico, ссылаясь на три информированных источника, Вашингтон временно остановил поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов Киеву из-за сокращения собственных резервов. Источники уточнили, что решение приняли в начале июня, но оно вступило в силу только сейчас.