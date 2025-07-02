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Politico: США перестали поставлять ракеты ПВО на Украину

Причиной такого шага стали опасения, что собственные запасы вооружений в США достигли минимума.

Источник: Аргументы и факты

Согласно материалу издания Politico, Соединённые Штаты временно прекратили отправку на Украину зенитных ракет и ряда высокоточных боеприпасов.

Причиной такого шага стали опасения, что собственные запасы вооружений в США достигли критически низкого уровня.

Как отмечается, после анализа складских резервов глава политического управления Пентагона Элбридж Колби пришёл к выводу о необходимости приостановки поставок. Внимание было уделено снижению объёмов артиллерийских снарядов, систем ПВО и других боеприпасов с высокой точностью.

Источники издания уточнили, что решение было принято в начале июня, но начало его реализации отложили на несколько недель.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что США частично продолжают поставки вооружений Украине.