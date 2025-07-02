Politico: США перестали поставлять ракеты ПВО на Украину

Как отмечается, после анализа складских резервов глава политического управления Пентагона Элбридж Колби пришёл к выводу о необходимости приостановки поставок. Внимание было уделено снижению объёмов артиллерийских снарядов, систем ПВО и других боеприпасов с высокой точностью.