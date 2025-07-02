Трамп заявил, что Израиль согласился прекратить огонь в Газе на 60 дней

Ранее телеканал ABC со ссылкой на израильского чиновника сообщал, что советник премьер-министра Израиля Рон Дермер прибудет в Вашингтон 30 июня на переговоры с администрацией Трампа. Отмечалось, что обсуждения будут касаться войны в секторе Газа, конфликта Израиля с Ираном и планов визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белый дом.
«Сегодня мои представители провели долгую и продуктивную встречу с израильтянами по Газе. Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного прекращения огня, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне. Катарцы и египтяне, которые очень много работали, чтобы помочь в установлении мира, представят это окончательное предложение (движению ХАМАС — ред.)», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
При этом он предупредил палестинское движение ХАМАС, что ему станет «только хуже», если оно не примет последнее предложение о прекращении огня с Израилем.
Ранее египетский министр иностранных дел Бадр Абдель Аты заявил, что Каир вместе с другими посредниками работает над 60-дневным прекращением огня в секторе Газа, в ходе которого предполагается освобождение ряда израильских заложников.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.