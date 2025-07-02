Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин примет в Москве президента Киргизии

Президент России Владимир Путин в среду, 2 июля, проведет переговоры с главой Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.

Президент России Владимир Путин в среду, 2 июля, проведет переговоры с главой Кыргызской Республики Садыром Жапаровым. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Там уточнили, что президент Киргизии прилетит в Москву с рабочим визитом.

«Планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-киргизских отношений стратегического партнёрства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», — говорится в сообщении официального телеграм-канала Кремля.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал состоявшийся накануне, 1 июля, разговор Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше