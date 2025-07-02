Путин примет в Москве президента Киргизии

Президент России Владимир Путин в среду, 2 июля, проведет переговоры с главой Кыргызской Республики Садыром Жапаровым. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Там уточнили, что президент Киргизии прилетит в Москву с рабочим визитом.
«Планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-киргизских отношений стратегического партнёрства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», — говорится в сообщении официального телеграм-канала Кремля.
Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал состоявшийся накануне, 1 июля, разговор Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.