Ливан усилил меры безопасности на границе с Сирией из-за угрозы со стороны ИГ

Командование ливанской армии усилило меры безопасности в приграничных с Сирией районах из-за угрозы со стороны экстремистской группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), сообщает армейская пресс-служба в социальной сети X.
В сообщении говорится, что для поддержания стабильности проводится активное патрулирование пограничной зоны, а также установлены дополнительные наблюдательные вышки. Военное руководство Ливана находится в постоянном контакте с сирийскими властями и совместно координирует меры безопасности.
27 июня спецназ ливанской армии ликвидировал опасного террориста, возглавлявшего подпольную сеть ИГ в стране. 30 июня в ходе операции в южном пригороде Бейрута — Бурдж-эль-Баражна — были задержаны пять членов диверсионной группы ИГ, все они — граждане Сирии.
Ранее ливанские власти арестовали 67 сирийцев за незаконное пересечение границы. Кроме того, были перехвачены крупные партии наркотиков, которые контрабандным путём переправлялись из Ливана в Сирию.
27 марта в саудовском городе Джидда министры обороны Ливана и Сирии — Мишель Менас и Мурхаф Абу Касра — подписали соглашение о демаркации общей границы протяжённостью 375 км. Переговоры проходили при посредничестве саудовского принца Халеда бен Сальмана Аль Сауда. Стороны договорились создать двусторонние комитеты для разработки механизмов поддержания стабильности на границе.
Решением Верховного суда России от 29 декабря 2014 года группировка «Исламское государство» (ранее — «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ) признана террористической организацией, а её деятельность запрещена на территории РФ.