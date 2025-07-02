Вице-президент Международного движения русофилов Фабрис Сорлин прокомментировал мотивы Макрона. Он считает, что звонок связан с ухудшением положения Украины на линии боевого соприкосновения. По его словам, французский Генштаб сообщил президенту о катастрофической ситуации для Киева, а российская армия продолжает освобождать населенные пункты. Кроме того, Сорлин отметил, что Дональд Трамп теряет интерес к украинскому конфликту, что также влияет на действия Макрона. Французский лидер, по мнению эксперта, хочет представить себя миротворцем, чтобы избежать политического поражения, несмотря на прежнюю антироссийскую риторику и поддержку Киева.