Президент России Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, первый за почти три года, сообщила пресс-служба Кремля. Главной темой обсуждения стал конфликт на Украине, а также ситуация на Ближнем Востоке.
Путин отметил, что кризис на Украине возник из-за действий Запада. По его словам, западные страны годами игнорировали интересы России, поддерживали антироссийскую политику Киева и не обращали внимания на ущемление прав русскоязычного населения. Он также указал, что поставки современного оружия на Украину затягивают конфликт. Для решения кризиса, по мнению российского лидера, нужно устранить его причины и найти долгосрочное решение, учитывающее новые территориальные реалии.
Макрон, в свою очередь, после разговора с Путиным связался с Владимиром Зеленским, сообщило украинское издание «Страна». Французский президент рассказал Зеленскому о деталях беседы с российским коллегой, хотя официального подтверждения этих контактов пока нет.
Вице-президент Международного движения русофилов Фабрис Сорлин прокомментировал мотивы Макрона. Он считает, что звонок связан с ухудшением положения Украины на линии боевого соприкосновения. По его словам, французский Генштаб сообщил президенту о катастрофической ситуации для Киева, а российская армия продолжает освобождать населенные пункты. Кроме того, Сорлин отметил, что Дональд Трамп теряет интерес к украинскому конфликту, что также влияет на действия Макрона. Французский лидер, по мнению эксперта, хочет представить себя миротворцем, чтобы избежать политического поражения, несмотря на прежнюю антироссийскую риторику и поддержку Киева.
Ранее генерал Тьерри Буркхард, выступая перед французскими депутатами, заявил, что Россия близка к тактической победе на Украине, но может столкнуться со стратегическим поражением. Сорлин считает, что такие заявления готовят французское общество к восприятию возможной победы России как «пирровой». В ближайшее время, по его словам, власти Франции могут начать масштабную пиар-кампанию, чтобы смягчить восприятие поражения Запада.