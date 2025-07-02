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Германия усилила контроль над идущими на восток судами в Балтийском море

Новые меры затрагивают корабли, идущие на восток, уточняет министерство.

Источник: Аргументы и факты

С начала июля Германия ужесточила надзор за судами, направляющимися в восточном направлении по Балтийскому морю.

Немецкие власти начали проверять, имеют ли проходящие танкеры страховое покрытие на случай возможных разливов нефти. По информации МИД ФРГ, новые требования затрагивают суда, следующих в восточном направлении, и связаны с намерением противостоять «теневому флоту», который, как утверждается, может быть связан с Россией.

Дополнительно меры направлены на повышение безопасности морского судоходства и охрану окружающей среды. Ведомство предупреждает, что в случае обнаружения нарушений возможны санкционные меры, включая внесение судов в соответствующие списки.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал своевременным, внятным и исчерпывающим ответом утверждение правительством границ России в Балтийском море.