С начала июля Германия ужесточила надзор за судами, направляющимися в восточном направлении по Балтийскому морю.
Немецкие власти начали проверять, имеют ли проходящие танкеры страховое покрытие на случай возможных разливов нефти. По информации МИД ФРГ, новые требования затрагивают суда, следующих в восточном направлении, и связаны с намерением противостоять «теневому флоту», который, как утверждается, может быть связан с Россией.
Дополнительно меры направлены на повышение безопасности морского судоходства и охрану окружающей среды. Ведомство предупреждает, что в случае обнаружения нарушений возможны санкционные меры, включая внесение судов в соответствующие списки.
Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал своевременным, внятным и исчерпывающим ответом утверждение правительством границ России в Балтийском море.