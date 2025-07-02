Германия усилила контроль над идущими на восток судами в Балтийском море

Немецкие власти начали проверять, имеют ли проходящие танкеры страховое покрытие на случай возможных разливов нефти. По информации МИД ФРГ, новые требования затрагивают суда, следующих в восточном направлении, и связаны с намерением противостоять «теневому флоту», который, как утверждается, может быть связан с Россией.