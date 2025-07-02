В ЛДПР предложили учредить новый праздник: подробности

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой учреждения общероссийского Дня ветеранов боевых действий, предлагая установить его празднование 1 июля. Соответствующее заявление политик сделал в интервью ТАСС.
Данное предложение было озвучено политиком во время рабочей встречи с ветеранами на территории ростовского предприятия «Ростсельмаш».
«В нескольких десятках субъектов РФ статус праздника уже закреплен законодательно благодаря инициативам депутатов ЛДПР, а там, где этого еще не произошло, наши депутаты будут добиваться принятия таких законов», — пояснил Слуцкий.
Ранее KP.RU уже писал о подобном предложении. Тогда с такой же инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Накануне депутат Госдумы Сардана Авксентьева выступила за уменьшение установленного 30-дневного срока перед заключением брака до десяти суток.