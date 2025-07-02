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В ЛДПР предложили учредить новый праздник: подробности

Слуцкий предложил отмечать День ветеранов боевых действий.

Источник: Комсомольская правда

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой учреждения общероссийского Дня ветеранов боевых действий, предлагая установить его празднование 1 июля. Соответствующее заявление политик сделал в интервью ТАСС.

Данное предложение было озвучено политиком во время рабочей встречи с ветеранами на территории ростовского предприятия «Ростсельмаш».

«В нескольких десятках субъектов РФ статус праздника уже закреплен законодательно благодаря инициативам депутатов ЛДПР, а там, где этого еще не произошло, наши депутаты будут добиваться принятия таких законов», — пояснил Слуцкий.

Ранее KP.RU уже писал о подобном предложении. Тогда с такой же инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Накануне депутат Госдумы Сардана Авксентьева выступила за уменьшение установленного 30-дневного срока перед заключением брака до десяти суток.

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