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Трамп заявил, что Израиль согласился на прекращение огня в Газе

Израиль на встрече с представителями администрации президента США согласился на 60-дневное прекращение огня в секторе Газа.

Израиль на встрече с представителями администрации президента США согласился на 60-дневное прекращение огня в секторе Газа. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.

«Мои представители провели долгую и продуктивную встречу с израильтянами по Газе. Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного прекращения огня, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Трамп также отметил усилия Катара и Египта в установлении мира в Газе. Представители этих стран представят окончательное предложение по прекращению огня движению ХАМАС, уточнил Трамп.

Также он предупредил ХАМАС, что если тот не согласится на последнее предложение, то «ему станет только хуже».

Ранее стало известно, что Ливан усилил меры безопасности на границе с Сирией.

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