Politico: США приостановили моиощь ВСУ в виде части зенитных ракет и боеприпасов

Пентагон временно приостановил поставки Украине некоторых видов ракет для зенитных комплексов и других высокоточных боеприпасов, сообщает издание Politico со ссылкой на информированные источники.
По данным публикации, это решение было принято заместителем министра обороны США по политическим вопросам Элбриджем Колби.
Собеседники издания рассказали, что после проверки запасов вооружений в Пентагоне пришли к выводу о значительном сокращении запасов артиллерийских снарядов, ракет ПВО и высокоточных боеприпасов в США.
Источники Politico отметили, что первоначальное решение о приостановке части военной помощи, обещанной администрацией Джо Байдена, было принято еще в начале июня, однако вступило в силу только сейчас.
Пентагон и Белый дом не предоставили комментариев по запросу издания.
Ранее Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль посетил Киев с необъявленным визитом.