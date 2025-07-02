Лукашенко опроверг утверждения помилованных о пытках и избиениях в тюрьмах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что информация о пытках и избиениях в белорусских тюрьмах, которую распространяют некоторые помилованные заключённые, не соответствует действительности.
Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на высказывания главы государства, сделанные после официальной части его выступления на мероприятии, приуроченном ко Дню независимости.
Он отметил, что условия содержания в местах лишения свободы не являются комфортными, но обращения с заключёнными — в рамках допустимого. По его словам, эмоциональные заявления освобождённых, прозвучавшие за границей, были заранее подготовлены, и сами эти люди якобы заранее знали, где и как им нужно «рыдать» и рассказывать о якобы применявшемся насилии.
Лукашенко подчеркнул, что применение жестокого обращения в тюрьмах недопустимо, и выразил уверенность, что подобных случаев не происходило. Он также поделился, что при принятии решения о помиловании одного из заключённых учитывал, в частности, эмоциональное состояние его семьи и близких, особенно жены, которая, по его словам, на протяжении нескольких лет переживала из-за заключения.
Напомним, 21 июня стало известно, что белоруссий лидер Александр Лукашенко помиловал 14 человек по просьбе президента США Дональда Трампа, среди них в основном иностранцы.