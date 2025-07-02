Лукашенко опроверг утверждения помилованных о пытках и избиениях в тюрьмах

Он отметил, что условия содержания в местах лишения свободы не являются комфортными, но обращения с заключёнными — в рамках допустимого. По его словам, эмоциональные заявления освобождённых, прозвучавшие за границей, были заранее подготовлены, и сами эти люди якобы заранее знали, где и как им нужно «рыдать» и рассказывать о якобы применявшемся насилии.