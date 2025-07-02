Трамп сообщил, что Израиль дал согласие на прекращение огня в Газе на 60 дней

«Сегодня мои представители провели долгую и продуктивную встречу с израильтянами по Газе. Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного прекращения огня, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне», — написал хозяин Белого дома.