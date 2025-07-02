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Трамп сообщил, что Израиль дал согласие на прекращение огня в Газе на 60 дней

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на условия прекращения огня в секторе Газа на 60 дней. Об этом республиканец сообщил в своей социальной сети Truth Social.

Источник: Life.ru

«Сегодня мои представители провели долгую и продуктивную встречу с израильтянами по Газе. Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного прекращения огня, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне», — написал хозяин Белого дома.

Американский лидер также добавил, что Египет и Катар передадут предложения ХАМАС, и предупредил палестинское движение, что ему станет «только хуже», если его представители не примут последнее предложение о прекращении огня с Израилем.

Напомним, что в результате недавних ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа погибли десятки человек, многие получили ранения. Особенно пострадал город Газа, где погибли почти полсотни человек. Ситуация с обеспечением продовольствием в анклаве остаётся критической, нехватка питания осложняет процесс восстановления пострадавших.

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