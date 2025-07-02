Рогов: уничтожение комбрига 110-й бригады Захаревича стало уроком для ВСУ

Как отметил Рогов, 110-я механизированная бригада ВСУ неоднократно терпела значительные потери в ходе боевых столкновений с российскими войсками на запорожском направлении и территории ДНР. При этом, после переброски в Сумскую область — во время попыток наступления на курском участке границы.