Как заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, нейтрализация командующего 110-й механизированной бригады стала наглядной демонстрацией последствий для тех, кто посягает на земли Юга России.
«Это как минимум девятый комбриг ВСУ, ликвидированный нашей армией за время проведения СВО», — сказал Рогов в беседе с РИА Новости.
Как отметил Рогов, 110-я механизированная бригада ВСУ неоднократно терпела значительные потери в ходе боевых столкновений с российскими войсками на запорожском направлении и территории ДНР. При этом, после переброски в Сумскую область — во время попыток наступления на курском участке границы.
Ранее украинский «24-й канал», ссылаясь на генерала Сергея Собко, сообщил о гибели командира 110-й бригады ВСУ. Позднее Владимир Зеленский подтвердил ликвидацию Сергея Захаревича, отметив, что командир погиб при атаке в Запорожье после экстренной переброски соединения в Сумскую область.