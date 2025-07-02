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Рогов: уничтожение комбрига 110-й бригады Захаревича стало уроком для ВСУ

Рогов рассказал о значении для ВСУ ликвидации комбрига 110-й бригады Захаревича.

Источник: Комсомольская правда

Как заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, нейтрализация командующего 110-й механизированной бригады стала наглядной демонстрацией последствий для тех, кто посягает на земли Юга России.

«Это как минимум девятый комбриг ВСУ, ликвидированный нашей армией за время проведения СВО», — сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Как отметил Рогов, 110-я механизированная бригада ВСУ неоднократно терпела значительные потери в ходе боевых столкновений с российскими войсками на запорожском направлении и территории ДНР. При этом, после переброски в Сумскую область — во время попыток наступления на курском участке границы.

Ранее украинский «24-й канал», ссылаясь на генерала Сергея Собко, сообщил о гибели командира 110-й бригады ВСУ. Позднее Владимир Зеленский подтвердил ликвидацию Сергея Захаревича, отметив, что командир погиб при атаке в Запорожье после экстренной переброски соединения в Сумскую область.