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Меркель считает, что украинский конфликт нельзя закончить без диалога

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает, что разрешить украинский конфликт можно исключительно с помощью диалога.

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает, что разрешить украинский конфликт можно исключительно с помощью диалога. Причем вести его необходимо как с Киевом, так и с Москвой.

«Без разговора этот конфликт точно не закончится. Благодаря диалогу мы пережили холодную войну, и так мы должны пережить будущее», — сказала она в интервью изданию Die Zeit.

Бывшая глава немецкого правительство положительно оценила возобновление контактов между лидерами Запада и Россией.

В то же время Меркель считает «необходимым шагом» увеличение расходов стран НАТО на оборону.

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