Президент США Дональд Трамп сообщил, что действующая администрация проводит проверку использования автоматической подписи документов во времена правления Джо Байдена, однако, по его мнению, инициировать уголовное преследование бывшего президента нецелесообразно, так как тот, как выразился Трамп, не способен в полной мере осознавать происходящее.
На борту президентского самолета Трамп отметил, что Байден воспользовался правом помилования в отношении других, но не применил его к себе. При этом он выразил сомнение, стал бы поступать с Байденом так же, как, по его мнению, тот поступил с ним, добавив, что Байден, вероятно, не понял бы сути происходящего, и поэтому такие действия, возможно, не имели бы смысла.
Напомним, в ходе нынешней избирательной кампании сам Трамп оказался фигурантом четырёх уголовных дел. Он резко раскритиковал Джо Байдена, назвав его наихудшим главой государства, а также высказал негативное мнение о Бараке Обаме и Джордже Буше-младшем. В то же время, самого себя он охарактеризовал как лучшего президента XXI века, заявив, что заслуживает самой высокой оценки — «пять».
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рекомендовал трибуналу Совета Европы посадить Зеленского и Байдена.