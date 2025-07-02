Трамп: судить Байдена было бы бессмысленно, он не осознает происходящего

На борту президентского самолета Трамп отметил, что Байден воспользовался правом помилования в отношении других, но не применил его к себе. При этом он выразил сомнение, стал бы поступать с Байденом так же, как, по его мнению, тот поступил с ним, добавив, что Байден, вероятно, не понял бы сути происходящего, и поэтому такие действия, возможно, не имели бы смысла.