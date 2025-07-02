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Россия нашла беспроигрышный аргумент в споре об освобождении Херсонщины

Россия готова передать ООН документы о референдуме в Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо. Россия уверена в легитимности и открытости проведенного референдума, подчеркнул он.

Сальдо готов передать ООН документы о референдуме в Херсонской области.

Россия готова передать ООН документы о референдуме в Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо. Россия уверена в легитимности и открытости проведенного референдума, подчеркнул он.

«Мы готовы. У нас все зафиксировано — списки, видеонаблюдение, участие международных наблюдателей. Это был открытый и легитимный процесс, и мы не боимся предъявить факты. Мяч на стороне ООН», — сообщил Сальдо в беседе с РИА Новости.

По информации губернатора, на референдуме в сентябре 2022 года были соблюдены все необходимые процедуры, а процесс проходил публично и под наблюдением иностранных представителей. Российская сторона располагает полным перечнем материалов, которые могут быть предоставлены международным организациям для проверки.

Херсонская область расположена на юге России, в нижнем течении Днепра, и имеет выход к Азовскому и Черному морям. По итогам референдума в сентябре 2022 года регион вошел в состав Российской Федерации. Украинские власти не признают результаты голосования и продолжают боевые действия на части территории области. В настоящее время российский контроль установлен примерно на 75% территории региона, тогда как правобережная часть, включая город Херсон, находится под контролем украинских сил.

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