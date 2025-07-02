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Стали известны сроки внесения в Госдуму федерального бюджета на 2026 год

Депутат Говырин: проект бюджета на 2026 внесут в Госдуму до 1 октября.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Проект федерального бюджета России на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов будет внесен в Госдуму правительством до 1 октября текущего года, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия»).

«До 1 октября текущего года правительство Российской Федерации представит в Государственную думу проект федерального бюджета на 2026 финансовый год и плановый период 2027—2028 годов, а также сопутствующие нормативно-правовые акты, имеющие стратегическое значение для финансовой системы государства», — сказал Говырин.

По словам депутата, предполагается, что весь пакет документов будет направлен в нижнюю палату парламента в электронном формате, что отражает современные тенденции цифровизации государственного управления.

«Законопроект о федеральном бюджете разработан на основе базового сценария прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, охватывающего период до 2028 года включительно. Данный прогноз является основополагающим элементом при формировании бюджетной политики и позволяет оценить потенциальные макроэкономические условия, в которых будет реализовываться бюджетная стратегия на указанный временной горизонт», — отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что проект бюджета на 2026 год и последующие периоды представляет собой комплексный документ, учитывающий широкий спектр факторов, влияющих на финансовую устойчивость государства, включая демографические изменения, динамику ВВП, уровень инфляции, состояние государственных финансов и другие ключевые показатели.

«В связи с этим, детальный анализ и экспертиза представленных документов являются критически важными для обеспечения сбалансированности и эффективности бюджетной политики на долгосрочную перспективу», — заключил Говырин.

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