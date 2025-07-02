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Вучич пообещал задерживать протестующих за попытки заблокировать аэропорт

Президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности применить жёсткие меры против участников протестов, если они попытаются заблокировать международный аэропорт или другие объекты, имеющие ключевое значение для функционирования государства.

Источник: Life.ru

«Никогда вы не займёте аэропорт. Все будете задержаны. Ничего больше из жизненно важных объектов не позволим (заблокировать. — Прим. Life.ru). Никогда больше этого не сможете, люди этого не допустят», — заявил Вучич в эфире Informer.

2 июля протестующие перекрыли ряд дорожных узлов в Белграде, Чачаке, Нови-Саде, Рашке и других населённых пунктах. По сообщениям местных изданий, фиксировались отдельные случаи конфликтов между демонстрантами и автомобилистами, желавшими проехать.

Напомним, вечером 28 июня в столице Сербии прошли столкновения демонстрантов с полицией. Митингующие выдвинули Вучичу ультиматум о назначении досрочных парламентских выборов. На несанкционированном митинге было около 36 тысяч человек. Протестующие также перекрывали улицы в различных муниципалитетах, требуя немедленного освобождения всех ранее задержанных демонстрантов, а также организации внеочередных выборов в парламент.

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