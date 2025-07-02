Вучич пообещал задерживать протестующих за попытки заблокировать аэропорт

«Никогда вы не займёте аэропорт. Все будете задержаны. Ничего больше из жизненно важных объектов не позволим (заблокировать. — Прим. Life.ru). Никогда больше этого не сможете, люди этого не допустят», — заявил Вучич в эфире Informer.