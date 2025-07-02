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США приостановили поставки Украине комплексов Patriot и Stinger

Соединённые Штаты временно приостановили поставки на Украину ряда вооружений и боеприпасов, включая десятки перехватчиков Patriot, более 100 ракет Hellfire и десятки ракет Stinger. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на источники в Пентагоне и Конгрессе.

Источник: Life.ru

«Задерживаемое (для поставок. — Прим. Life.ru) оружие включает десятки перехватчиков Patriot, тысячи 155-миллиметровых осколочно-фугасных гаубичных боеприпасов, более 100 ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLRS, а также десятки ракет класса “земля-воздух” Stinger, ракет класса “воздух-воздух” AIM и гранатомётов», — уточняет телеканал.

Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила информацию, отметив, что решение принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал решение США о временном прекращении поставок ряда боеприпасов Киеву. По его словам, этот шаг поднимает вопросы о реальных возможностях Запада продолжать поддержку Украины и о приоритетах в американской оборонной политике.

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