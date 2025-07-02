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Венесуэла объявила высокопоставленного чиновника из ООН персоной нон грата

Национальная ассамблея Венесуэлы (однопалатный парламент страны) проголосовала за выход страны из офиса Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).

Национальная ассамблея Венесуэлы (однопалатный парламент страны) проголосовала за выход страны из офиса Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН). Об этом спикер парламента Хорхе Родригес заявил в ходе заседания депутатов.

Также депутаты единогласно проголосовали за объявление главу ведомства Фолькера Тюрка персоной нон грата.

«Объявить господина Фолькера Тюрка, а также всех сопровождающих его лиц, персонами нон грата в Республике», — заявил Родригес.

Родригес указал, что Каракас не вернется в состав УВКПЧ ООН, пока этим учреждением руководит Тюрк. В ходе обсуждения перед голосованием депутаты напомнили, что Тюрк не высказался по поводу нахождения более 250 венесуэльцев в Сальвадорском центре содержания террористов и 18 несовершеннолетних граждан страны, удерживаемых в США.

Ранее в Каракасе открыли памятник в честь 80-летия Победы.

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