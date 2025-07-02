Венесуэла объявила высокопоставленного чиновника из ООН персоной нон грата

Родригес указал, что Каракас не вернется в состав УВКПЧ ООН, пока этим учреждением руководит Тюрк. В ходе обсуждения перед голосованием депутаты напомнили, что Тюрк не высказался по поводу нахождения более 250 венесуэльцев в Сальвадорском центре содержания террористов и 18 несовершеннолетних граждан страны, удерживаемых в США.