Сальдо готов передать ООН документы о референдуме по вхождению Херсонской области в РФ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости заявил о готовности предоставить ООН документы, подтверждающие законность проведения референдума, по итогам которого регион вошёл в состав России.
«Мы полностью готовы. Все данные зафиксированы — списки избирателей, видеонаблюдение, участие международных наблюдателей. Процесс был открытым и легитимным, и мы не боимся представить доказательства. Теперь решение за ООН», — отметил Сальдо.
Ранее Марат Хуснуллин представил Президенту доклад о ходе восстановительных работ в новых регионах.