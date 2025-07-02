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Сальдо готов передать ООН документы о референдуме по вхождению Херсонской области в РФ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости заявил о готовности предоставить ООН документы, подтверждающие законность проведения референдума, по итогам которого регион вошёл в состав России.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости заявил о готовности предоставить ООН документы, подтверждающие законность проведения референдума, по итогам которого регион вошёл в состав России.

«Мы полностью готовы. Все данные зафиксированы — списки избирателей, видеонаблюдение, участие международных наблюдателей. Процесс был открытым и легитимным, и мы не боимся представить доказательства. Теперь решение за ООН», — отметил Сальдо.

Ранее Марат Хуснуллин представил Президенту доклад о ходе восстановительных работ в новых регионах.

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