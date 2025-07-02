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На Украине заявили, что Трамп выкинул Зеленского «куда-то далеко»

Украина и ее президент Владимир Зеленский больше не нужны лидеру США Дональду Трампу.

Украина и ее президент Владимир Зеленский больше не нужны лидеру США Дональду Трампу. Такое заявление сделал советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Трамп уже выкинул Зеленского просто куда-то далеко-далеко. То есть Зеленский, как таковой, не является вообще его приоритетом», — советник Кучмы.

Именно по этой причине Киев остался без военной и финансовой поддержки Вашингтона.

Но, несмотря на это, Зеленский и не думает прекращать конфликт. Для продолжения этого конфликта ему теперь будет нужно больше «мяса», добавил Соскин.

В США ранее раскрыли, что ждет Украину в ближайшее время.

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