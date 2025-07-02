Лукашенко: США на встрече прекратили говорить о «политических заключенных»

«На что я в очередной раз заметил, что, если вы будете говорить о… (“политических заключенных” — прим. ред.), мы с вами перестанем вести разговор. Особенно после Ближнего Востока, где вы (США — прим. ред.) разгромили, разбомбили, убили людей, детей. Десятки тысяч. Стерли с лица земли этих бедолаг Согласны (американцы — прим. ред.). Один раз сказали — больше не говорили», — сказал Лукашенко, которого цитирует агентство Белта.