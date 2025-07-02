Лукашенко: США на встрече прекратили говорить о «политических заключенных»

Американская сторона прекратила упоминать тему так называемых «политических заключенных» в Белоруссии на переговорах белорусского президента Александра Лукашенко и спецпосланника президента США Кита Келлога, сообщил сам глава республики.
По его словам, в беседе этому вопросу было уделено немалое количество времени.
«На что я в очередной раз заметил, что, если вы будете говорить о… (“политических заключенных” — прим. ред.), мы с вами перестанем вести разговор. Особенно после Ближнего Востока, где вы (США — прим. ред.) разгромили, разбомбили, убили людей, детей. Десятки тысяч. Стерли с лица земли этих бедолаг Согласны (американцы — прим. ред.). Один раз сказали — больше не говорили», — сказал Лукашенко, которого цитирует агентство Белта.
Напомним, о встрече Лукашенко и Келлога стало известно 21 июня. Мероприятие с участием членов делегаций состоялось в Минске. В тот же день Лукашенко помиловал 14 заключённых. Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт уточнила, что такое решение принято по просьбе президента США Дональда Трампа.