Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: США на встрече прекратили говорить о «политических заключенных»

Лукашенко уточнил, что на встрече с Келлогом теме «политических заключенных» было уделено немало времени.

Источник: Аргументы и факты

Американская сторона прекратила упоминать тему так называемых «политических заключенных» в Белоруссии на переговорах белорусского президента Александра Лукашенко и спецпосланника президента США Кита Келлога, сообщил сам глава республики.

По его словам, в беседе этому вопросу было уделено немалое количество времени.

«На что я в очередной раз заметил, что, если вы будете говорить о… (“политических заключенных” — прим. ред.), мы с вами перестанем вести разговор. Особенно после Ближнего Востока, где вы (США — прим. ред.) разгромили, разбомбили, убили людей, детей. Десятки тысяч. Стерли с лица земли этих бедолаг Согласны (американцы — прим. ред.). Один раз сказали — больше не говорили», — сказал Лукашенко, которого цитирует агентство Белта.

Напомним, о встрече Лукашенко и Келлога стало известно 21 июня. Мероприятие с участием членов делегаций состоялось в Минске. В тот же день Лукашенко помиловал 14 заключённых. Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт уточнила, что такое решение принято по просьбе президента США Дональда Трампа.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше