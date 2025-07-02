Глава РФПИ Дмитриев заявил, что Россия и США уже согласны «по многим вещам»

Так он отреагировал на критику со стороны американского лидера Дональда Трампа в адрес бывших руководителей Белого дома. Речь идёт о заявлении главы государства, в котором он назвал своего предшественника Джо Байдена «худшим президентом». Кроме того, Трамп заявил об «ужасном» 44-м руководителе Белого дома Бараке Обаме и признался, что он не слишком невысокого мнения о 43-м американском президенте Джордже Буше-младшем из-за вторжения США при нём в Ирак.