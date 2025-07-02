Глава РФПИ Дмитриев заявил, что Россия и США уже согласны «по многим вещам»

Россия и США якобы уже согласны «по многим вещам», заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), написал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X*.
Так он отреагировал на критику со стороны американского лидера Дональда Трампа в адрес бывших руководителей Белого дома. Речь идёт о заявлении главы государства, в котором он назвал своего предшественника Джо Байдена «худшим президентом». Кроме того, Трамп заявил об «ужасном» 44-м руководителе Белого дома Бараке Обаме и признался, что он не слишком невысокого мнения о 43-м американском президенте Джордже Буше-младшем из-за вторжения США при нём в Ирак.
Дмитриев в своем Telegram-канале также оценил решение США приостановить поставки некоторых видов боеприпасов для ВСУ. По словам главы РФПИ, такой шаг ставит вопрос по поводу реальных возможностей Запада продолжать поддержку киевского режима.
Кроме того, как считает Дмитриев, это решение заставляет задуматься о приоритетах в самой американской оборонной политике.
Напомним, ранее газета Politico написала, что США временно прекратили отправку на Украину зенитных ракет и ряда высокоточных боеприпасов. Согласно публикации, причиной этого стали опасения, что собственные запасы американских вооружений достигли критически низкого уровня.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.